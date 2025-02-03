Тейлор Свифт покинула церемонию «Грэмми» без наград

Американская певица Тейлор Свифт покинула церемонию вручения премии «Грэмми-2025» без наград. Об этом сообщает Page Six.

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35-летняя Свифт проиграла во всех шести категориях, в которых она была номинирована.

Если бы Свифт получила награду «Альбом года» за свою пластинку «The Tortured Poets Department» 2024 года, это была бы ее пятая победа в этой категории. Она получала награду в 2010 году за «Fearless», в 2016-м — за «1989», в 2021-м — за «Folklore» и в 2024 году — за «Midnights».

Певица могла бы стать первой артисткой, которая выигрывала эту категорию пять раз. Всего у нее 14 премий «Грэмми».

67-я церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» прошла в Лос-Анджелесе. Бейонсе стала первой темнокожей победительницей в категории «Лучший кантри-альбом» — награду ей вручала Свифт.