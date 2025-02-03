Погребняк призвала запретить песни Моргенштерна*

Блогер Мария Погребняк призвала запретить песни рэпера Моргенштерна* в России - пока он не докажет, что «изменился». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В январе 2025 года рэпер сообщил, что находится в реабилитационном центре. Как заявила Погребняк, Моргенштерн* «не успел пройти базовый курс реабилитации, как уже анонсирует альбом и стримит будто ничего не было».

« З а е г о э п а т а ж е м с к р ы в а е т с я н е ч т о т ё м н о е . < … > П р о с т о п о с м о т р и т е н а н е г о : е г о к о н ц е р т ы - э т о н е ш о у , а р и т у а л ы с а м о р а з р у ш е н и я . Т е к с т ы ? С п л о ш н о й ц и н и з м , с м е ш а н н ы й с п р о п а г а н д о й ц е н н о с т е й , о т к о т о р ы х в о л о с ы в с т а ю т д ы б о м . О н н е а р т и с т - о н п р о в о д н и к в п р е и с п о д н ю ю , и з а н и м и д у т т ы с я ч и п о т е р я н н ы х п о д р о с т к о в » , - н а п и с а л а П о г р е б н я к .

Она отметила, что дети повторяют жесты Моргенштерна* и цитируют «строчки о запрещённых веществах, деньгах и презрении к морали». Такое творчество Погребняк назвала «ядом, упакованным в биты, чтобы набить карманы». В его попытки измениться блогер не поверила.

« Э т о н е и с к у п л е н и е . Э т о ц и н и ч н ы й п и а р . Е с л и б ы о н д е й с т в и т е л ь н о х о т е л м е н я т ь с я , т о н а ч а л б ы с т и ш и н ы , а н е с н о в о й в о л н ы х а й п а » , - з а я в и л а П о г р е б н я к .

Она призвала «остановить это безумие» и запретить треки рэпера. По ее мнению, «это не цензура - это защита».

« П о к а о н н е д о к а з а л , ч т о и з м е н и л с я , е г о г о л о с н е д о л ж е н з в у ч а т ь в н а у ш н и к а х у п о д р о с т к о в » , - з а к л ю ч и л а П о г р е б н я к .

В конце января стало известно, что российские следователи объявили Моргенштерна* в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах. Его адвокат сообщал, что рэпер находится на лечении.

* внесен в реестр иноагентов в России.