Погребняк призвала запретить песни Моргенштерна*
Блогер Мария Погребняк призвала запретить песни рэпера Моргенштерна* в России - пока он не докажет, что «изменился». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В январе 2025 года рэпер сообщил, что находится в реабилитационном центре. Как заявила Погребняк, Моргенштерн* «не успел пройти базовый курс реабилитации, как уже анонсирует альбом и стримит будто ничего не было».
«За его эпатажем скрывается нечто тёмное. <…> Просто посмотрите на него: его концерты - это не шоу, а ритуалы саморазрушения. Тексты? Сплошной цинизм, смешанный с пропагандой ценностей, от которых волосы встают дыбом. Он не артист - он проводник в преисподнюю, и за ним идут тысячи потерянных подростков», - написала Погребняк.
Она отметила, что дети повторяют жесты Моргенштерна* и цитируют «строчки о запрещённых веществах, деньгах и презрении к морали». Такое творчество Погребняк назвала «ядом, упакованным в биты, чтобы набить карманы». В его попытки измениться блогер не поверила.
«Это не искупление. Это циничный пиар. Если бы он действительно хотел меняться, то начал бы с тишины, а не с новой волны хайпа», - заявила Погребняк.
Она призвала «остановить это безумие» и запретить треки рэпера. По ее мнению, «это не цензура - это защита».
«Пока он не доказал, что изменился, его голос не должен звучать в наушниках у подростков», - заключила Погребняк.
В конце января стало известно, что российские следователи объявили Моргенштерна* в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах. Его адвокат сообщал, что рэпер находится на лечении.
* внесен в реестр иноагентов в России.