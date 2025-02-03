Дочь Турецкого высмеяла невесту Лепса

Дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого высмеяла 18-летнюю невесту певца Григория Лепса, не захотев показывать ей фото отца. Девушки записали юмористический ролик и выложили его в соцсетях.

© Passion.ru

Певица Эммануэль Турецкая намекнула, что возлюбленной Лепса нравятся взрослые мужчины, которым за 60 лет. Артистка считает, что студентка может влюбиться в ее отца и повлиять на его брак.

Жена музыканта Лиана Турецкая отреагировала на пост в соцсетях, оставив под публикацией смеющийся смайлик.

Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс начали появляться вместе на публике летом 2024 года. 18-летняя девушка намекала, что музыкант сделал ей предложение, однако она пока не приняла его.

В настоящий момент девушка учится в Лондонском колледже моды, куда поступила в прошлом году. По данным СМИ, стоимость обучения в учебном заведении составляет порядка 2 млн рублей в год.

Ранее 18-летняя возлюбленная Лепса опубликовала снимки с неизвестным мужчиной.

Незадолго до этого Аврора Киба снялась в микрошортах на яхте.