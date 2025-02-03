Запашный назвал Смольянинова* дрянью и призвал лишить его гражданства

Эдгард Запашный назвал Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) дрянью и призвал лишить его гражданства. Об этом сообщает aif.ru.

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Дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал актера Артура Смольянинова*, который уже несколько лет живет за границей. По словам Запашного, актер не должен возвращаться в Россию

« С м о л я н и н о в * н е з а с л у ж и в а е т н и к а к о й ф о р м ы о б щ е н и я , о н а б с о л ю т н о н е р у к о п о ж а т н ы й ч е л о в е к , п р о с т и т е м е н я , д р я н ь » , - з а я в и л о н .

Дрессировщик предложил лишить российского гражданства актера после его политических высказываний.

« Т а к и х л ю д е й , к а к С м о л ь я н и н о в * , н а д о и с к л ю ч а т ь и з н а ш е й ж и з н и , л и ш а т ь г р а ж д а н с т в а и в с е х г о с у д а р с т в е н н ы х н а г р а д и л ю б ы х п р и в и л е г и й . И х н а д о п р о с т о - н а п р о с т о с т и р а т ь » , - д о б а в и л о н .

Ранее мы писали о том, что Запашный резко высказался о певице Алле Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.