Отар Кушанашвили рассказал, что видел в момент клинической смерти
Журналист и шоумен Отар Кушанашвили опроверг распространенный миф о том, что человек в момент смерти видит свет в конце тоннеля.
Телеведущий перенес кому и две клинические смерти.
«Было темно и страшно, что я не живой. Вот это я помню хорошо. Правда, может быть, свет в конце тоннеля является тому, кто в рай все-таки собрался. Я-то в чистилище, меня там на ПМЖ определят», — пошутил телеведущий.
Также Кушнашвили признался: он чувствовал сожаление из-за того, что «недолюбил» своих родных, а теперь, возможно, уже поздно, пишет "Пятый канал".
«Думал, что отца, маму, брата недолюбил. С детьми надо было ласковее быть. Открываю глаза и думаю: „Господи, что мне мешало обнять всех в тот момент?“» — поделился журналист.
Летом прошлого года у 54-летнего Кушанашвили выявили рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Лечится знаменитость по стандартным протоколам, без привилегий, как любой другой пациент государственной клиники.
Ранее "СП" писала, что певица Катя Лель забрала иск, который подала на журналиста Кушанашвили. Причиной данного решения стал голос в ее голове.