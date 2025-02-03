Отар Кушанашвили рассказал, что видел  в момент клинической смерти

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили опроверг распространенный миф о том, что человек в момент смерти видит свет в конце тоннеля.

Телеведущий перенес кому и две клинические смерти.

« Б ы л о т е м н о и с т р а ш н о , ч т о я н е ж и в о й . В о т э т о я п о м н ю х о р о ш о . П р а в д а , м о ж е т б ы т ь , с в е т в к о н ц е т о н н е л я я в л я е т с я т о м у , к т о в р а й в с е - т а к и с о б р а л с я . Я - т о в ч и с т и л и щ е , м е н я т а м н а П М Ж о п р е д е л я т » , — п о ш у т и л т е л е в е д у щ и й .

Также Кушнашвили признался: он чувствовал сожаление из-за того, что «недолюбил» своих родных, а теперь, возможно, уже поздно, пишет "Пятый канал".

« Д у м а л , ч т о о т ц а , м а м у , б р а т а н е д о л ю б и л . С д е т ь м и н а д о б ы л о л а с к о в е е б ы т ь . О т к р ы в а ю г л а з а и д у м а ю : „ Г о с п о д и , ч т о м н е м е ш а л о о б н я т ь в с е х в т о т м о м е н т ? “ » — п о д е л и л с я ж у р н а л и с т .

Летом прошлого года у 54-летнего Кушанашвили выявили рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Лечится знаменитость по стандартным протоколам, без привилегий, как любой другой пациент государственной клиники.

Ранее "СП" писала, что певица Катя Лель забрала иск, который подала на журналиста Кушанашвили. Причиной данного решения стал голос в ее голове.