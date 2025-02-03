Гонорар певицы Зарифы Мгоян, более известной как Зара, составляет 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что такая стоимость указана на портале Госзакупок — ее заплатили за участие в мероприятии, которое прошло в Доме народного творчества в Ставропольском крае. Вся ли сумма идет исполнительнице, или в нее включены иные расходы — не уточняется.

В июне Зара рассказывала, что хотела бы оставить музыкальную сферу, однако не может из-за необходимости зарабатывать на воспитание детей и содержание пожилых родителей. В последнее время она стала увлекаться драматической сценой — после выпуска из театрального института она сразу же занялась эстрадой, хотя многие прочили ей актерскую карьеру.

У исполнительницы растут двое сыновей, рожденных в браке с чиновником Сергеем Ивановым. Пара прожила в браке с 2008 по 2016 год.