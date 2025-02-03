Шаляпин рассказал о своем самом худшем подарке

Певец Прохор Шаляпин рассказал в Telegram-канале, что ему подарили звезду на небе.

Шаляпин назвал это самым худшим подарком. Он считает его бессмысленным.

« Н е т , м н е в о т э т о , з н а е т е , з в е з д ы н а н е б е , в е т е р в п о л е … М н е н е н р а в я т с я т а к и е п о д а р к и . Н у , п р е д с т а в л я е т е , т е б е д а ю т с е р т и ф и к а т , и т а м н а п и с а н о : « З в е з д а т а к а я - т о н а н е б е т в о я » . З а ч е м э т о н а д о ? » — о т м е т и л и с п о л н и т е л ь .

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше его на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. А третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис. Бизнесвумен не стало в сентябре 2021 года.

В январе 2025-го Шаляпин признался, что готов к новому браку. Артист отметил, что его жена не обязательно должна быть богатой. Для него важны чувства в отношениях. Он считает, что «любовь не выбирают». Цвет глаз и волос возлюбленной для него не важны. Он хочет видеть перед собой красивую, умную и добрую женщину.