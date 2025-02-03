550 дней комы: как умирала в больнице Лена Миро

Появились новые подробности смерти блогерши Лены Миро. Журнал National Geographic выпустил статью, в которой рассказывается история о муже, который 550 дней ухаживал за женой в коме. И подруга Миро Божена Рынска заверила — эта публикация о последних годах жизни светской обозревательницы.

По словам журналистки, Лена не попадала в смертельное ДТП. На самом деле 24 сентября 2022 года ее сбила машина в центре города Боулдер. После этого блогершу госпитализировали с тяжелыми травмами и больше года она находилась под пристальным наблюдением врачей. Все это время рядом с ней был муж, жизнь которого разделилась на до и после.

В статье упоминается, что муж погибшей посвятил всего себя ухаживанию за женой. Он ежедневно следил за лечением женщины, играл ей на гитаре, читал книги, вывозил на прогулки в инвалидном кресле. Чтобы помочь супруге, он даже согласился на экспериментальный метод — попробовать вылечить ее псилоцибином.

Поначалу от этого даже был толк. Мозговая активность женщины увеличилась в 4 раза, но эффект оказался не долговременным. После этого муж пациентки понял — надежды нет.

В попавшей в ДТП машине блогера Лены Миро нашли кетамин

Напомним, что сам Ричард Прайд Хьюз действительно говорил о том, что до последнего пытался спасти Лену.

« Н е б ы л о н и ч е г о , ч т о б ы я н е о т д а л , ч т о б ы с п а с т и т е б я - д а ж е м о ю с о б с т в е н н у ю ж и з н ь . Я н е с м о г с п а с т и т е б я . Я о ч е н ь , о ч е н ь с т а р а л с я , м о я д о р о г а я » , - д е л и л с я м у ж ч и н а .

Ранее в России открыли наследственное дело после смерти Лены Миро в США.