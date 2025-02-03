Канье Уэст сделал неожиданный шаг на фоне многолетней «вражды» с Тейлор Свифт

Американский рэпер Канье Уэст сделал неожиданный шаг после 15 лет «вражды» с певицей Тейлор Свифт. На это обратила внимание газета Daily Mail.

Отношения между артистами накалились после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2009 году. Рэпера заподозрили в желании спровоцировать новый конфликт с артисткой — Уэст отписался от всех, кроме Свифт, в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Исполнительница не подписалась на певца в ответ.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст принудил жену Бьянку Цензори раздеться на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми». В соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлен разговор исполнителя с супругой перед толпой фотографов.