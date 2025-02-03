Уехавший из России комик рассказал о прощании с мечтами после эмиграции

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал о переменах в жизни после эмиграции.

© Lenta.ru

На эту тему он высказался в интервью каналу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией в России), доступном на YouTube.

« С о м н о г и м п р и ш л о с ь р а с п р о щ а т ь с я : с м е ч т а м и , м а т е р и а л ь н ы м п о л о ж е н и е м к а к и м - т о » , — р а с с к а з а л о н о п о с л е д с т в и я х э м и г р а ц и и .

Белый уточнил, что после переезда его заработок изменился. Комик объяснил, что ранее он получал деньги от сдачи недвижимости в аренду, собственных бизнесов и телеконтрактов, однако после эмиграции он стал зарабатывать только на живых выступлениях. «Я сейчас вообще не могу позволить себе не выступать, потому что это мой единственный заработок», — подчеркнул он.

Комик Слепаков (признан в РФ иноагентом) готов отказаться от антироссийских песен

Ранее Белый рассказал об отсутствии уверенности в будущем. Комик заявил, что планирует работать в усиленном темпе.