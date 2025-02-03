Эдгард Запашный обвинил Пугачеву в предательстве России

Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный заявил, что певица Алла Пугачева предала Россию в трудный для страны момент.

Его слова передает издание aif.ru.

« Я с ч и т а ю , ч т о Пугачева совершила большую ошибку. Она уничтожила себя как личность, предав страну, которая ее любила», — отметил директор Большого Московского государственного цирка.

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и детьми уехала из России в Израиль. Артистка называла критикующих ее россиян холопами, рабами и завистниками и открыто осуждала СВО. В январе певицу и ее мужа заметили на Кипре на спектакле уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский поддержал отмену концертов критикующих власть артистов. Бывший министр культуры также высказался об Алле Пугачевой, которая не была признана иноагентом, несмотря на негативное отношение к СВО.