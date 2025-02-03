Живущая в «Алых Парусах» радиоведущая высказалась о взрыве
Радиоведущая, жительница ЖК «Алые Паруса» Алла Довлатова рассказала, что почувствовала сильный запах гари после взрыва в комплексе. Об этом сообщает РИА Новости.
Довлатова рассказала, что примерно в 10:00 3 февраля она спускалась по лестнице ЖК, потому что были отключены лифты. Внизу она увидела полицию и МЧС.
«Слава богу, момент взрыва я не застала. <…> Дико шумела вентиляция, пахло гарью», - рассказала радиоведущая.
По словам Довлатовой, правоохранители сказали, что до вечера не будут впускать жильцов ЖК.
Опубликовано фото мужчины, который мог заложить бомбу в «Алых парусах»
Утром в понедельник, 3 февраля, в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». СМИ сообщили, что в подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.
В СК заявили, что жертвой взрыва стал один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что погибший - глава Федерации бокса ДНР и основатель местного добровольческого батальона специального назначения Армен Саркисян.