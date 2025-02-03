Живущая в «Алых Парусах» радиоведущая высказалась о взрыве

Радиоведущая, жительница ЖК «Алые Паруса» Алла Довлатова рассказала, что почувствовала сильный запах гари после взрыва в комплексе. Об этом сообщает РИА Новости.

Довлатова рассказала, что примерно в 10:00 3 февраля она спускалась по лестнице ЖК, потому что были отключены лифты. Внизу она увидела полицию и МЧС.

« С л а в а б о г у , м о м е н т в з р ы в а я н е з а с т а л а . < … > Д и к о ш у м е л а в е н т и л я ц и я , п а х л о г а р ь ю » , - р а с с к а з а л а р а д и о в е д у щ а я .

По словам Довлатовой, правоохранители сказали, что до вечера не будут впускать жильцов ЖК.

Опубликовано фото мужчины, который мог заложить бомбу в «Алых парусах»

Утром в понедельник, 3 февраля, в Москве произошел взрыв в жилом комплексе «Алые паруса». СМИ сообщили, что в подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.

В СК заявили, что жертвой взрыва стал один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что погибший - глава Федерации бокса ДНР и основатель местного добровольческого батальона специального назначения Армен Саркисян.