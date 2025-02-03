Оксана Самойлова спровоцировала детей на преступление

Оксана Самойлова не дает своему семейству скучать. Не так давно блогерша разыграла Джигана, пока тот сидел у барбера. А сегодня модель подшутила над дочкой и сыном.

Днем троица отправилась в супермаркет за продуктами. Пока дети заполняли корзину, мама внезапно обратилась к ним с неожиданным заявлением:

« О й , я н е в з я л а к о ш е л е к . И ч т о д е л а т ь ? Н у , д а в а й т е , м о ж е т б ы т ь , т и х о н е ч к о з а б е р е м и н е о п л а т и м » .

Дети в этот момент изумленно посмотрели на мать-подстрекательницу. Поначалу наследники сопротивлялись. Напрягшийся Давид сказал, что «придет полиция». Однако Оксана заверила, что никто не придет.

« В а с д а ж е н и к т о н е з а м е т и т , в ы м а л е н ь к и е , п р о й д е т е м и м о к а с с ы и в с е . Я о т в л е к у п р о д а в ц а , а в ы в ы к а т и т е т е л е ж к у » , — з а в е р и л а С а м о й л о в а .

В итоге матери удалось подбить сына и дочь на преступление, но у кассы она их внезапно остановила. Оксана посмеялась над ребятами и раскрыла, что это был розыгрыш.

Подписчики оценили методы «воспитания» Самойловой.