Оксана Самойлова спровоцировала детей на преступление

«Мать года»: в Сети обсудили Оксану Самойлову, подтолкнувшую детей к воровству
Оксана Самойлова не дает своему семейству скучать. Не так давно блогерша разыграла Джигана, пока тот сидел у барбера. А сегодня модель подшутила над дочкой и сыном.
Днем троица отправилась в супермаркет за продуктами. Пока дети заполняли корзину, мама внезапно обратилась к ним с неожиданным заявлением:
«Ой, я не взяла кошелек. И что делать? Ну, давайте, может быть, тихонечко заберем и не оплатим».
Дети в этот момент изумленно посмотрели на мать-подстрекательницу. Поначалу наследники сопротивлялись. Напрягшийся Давид сказал, что «придет полиция». Однако Оксана заверила, что никто не придет.
«Вас даже никто не заметит, вы маленькие, пройдете мимо кассы и все. Я отвлеку продавца, а вы выкатите тележку», — заверила Самойлова.
В итоге матери удалось подбить сына и дочь на преступление, но у кассы она их внезапно остановила. Оксана посмеялась над ребятами и раскрыла, что это был розыгрыш.
Подписчики оценили методы «воспитания» Самойловой.
«Давид уже понял, что спокойно пожить в этой семье без розыгрышей не удастся», «Мать года просто», «Ребёнок аж заматерился», — написали фолловеры.