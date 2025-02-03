Семенович ответила Водонаевой на критику «бабкиных балахонов» и возлюбленного

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не понимает критику блогерши Алены Водонаевой в адрес ее стиля на Мальдивах.

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Семенович напомнила, что Водонаева – не стилист, чтобы обсуждать ее наряды. Она заявила, что не обязана нравится Алене. В шоу «Шортсы» блогерша раскритиковала стиль певицы на отдыхе. По словам Водонаевой, ей нравится, когда Семенович открывает свои стройные ноги, а не «надевает бабкины балахоны и скачет по Мальдивам со своей парочкой».

Семенович отметила, что на Мальдивах все ходят в «пляжных балахонах» из-за жары и влажности. По ее словам, нормальные свободные люди не наряжаются там в вечерние платья.

« Н о ч т о м е н я б о л ь ш е п о р а з и л о , т а к э т о т о , ч т о А л е н а п р о ш л а с ь п о м о е м у м о л о д о м у ч е л о в е к у , с к а з а в , ч т о я с к а ч у п о М а л ь д и в а м « с в о т э т и м в о т » . С « э т о й п а р о ч к о й » , к а к о н а в ы р а з и л а с ь . Э т о н е в о т э т о т в о т , э т о м о й л ю б и м ы й м у ж ч и н а . У н е г о е с т ь и м я » , — з а я в и л а и с п о л н и т е л ь н и ц а .

Семенович посоветовала Водонаевой быть добрее. По ее мнению, возможно, тогда жизнь блогерши «заиграет новыми классными красками».