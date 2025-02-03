Канье Уэст принудил жену раздеться на ковровой дорожке

Американский рэпер Канье Уэст принудил жену Бьянку Цензори раздеться на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.

В соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлен разговор исполнителя с супругой перед толпой фотографов. Сначала Цензори позировала на камеры в длинной шубе, а после высказываний мужа сняла верхнюю одежду, представ напротив публики без нижнего белья в прозрачном платье.

Жену Канье Уэста обвинили в пагубном влиянии на детей после выхода на «Грэмми»

Специалистка по чтению по губам Никола Хиклинг разобрала беседу пары и заявила, что музыкант принудил жену раздеться.

« О н с к а з а л : " С е й ч а с т ы у с т р о и ш ь с ц е н у . С б р о с ь ш у б у и р а з в е р н и с ь . Я с т о б о й " . Н а ч т о м о д е л ь к и в н у л а и в ы п о л н и л а е г о н а с т а в л е н и я » , — о т м е т и л а с о б е с е д н и ц а и з д а н и я .

Ранее журналисты также раскрыли тайный смысл появления Бьянки Цензори голой на «Грэмми».