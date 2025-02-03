Жену рэпера Канье Уэста, Бьянку Цензори, обвинили в пагубном влиянии на детей после выхода на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми». Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

В сети завирусилось фото, на котором видно, как маленький мальчик с озадаченным видом смотрит на Канье Уэста и полностью обнаженную Бьянку Цензори на красной дорожке. Интернет-пользователи считают, что модель могла испортить психику ребенку своим нарядом.

« И ч е м у э т о у ч и т р е б е н к а , в с е э т о о т в р а т и т е л ь н о . . . » , « Э т о т р а в м а т и ч н о и о ч е н ь г р у с т н о . К а к о й у ж а с н ы й п р и м е р е м у п р и х о д и т с я в и д е т ь » , « И х с л е д у е т а р е с т о в а т ь » , « В о т п о ч е м у е м у н е л ь з я п о з в о л я т ь о р г а н и з о в ы в а т ь т а к и е в е щ и — д е т и м о г у т о к а з а т ь с я р я д о м , н е з а в и с и м о о т т о г о , г д е п р о и с х о д и т м е р о п р и я т и е » , — п и с а л и ч и т а т е л и D a i l y M a i l .

До этого в СМИ возникла информация, что Бьянку Цензори выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Также журналисты писали, что пара пришла на премию без приглашения. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эти слухи.