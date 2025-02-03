Жену рэпера Канье Уэста, Бьянку Цензори, обвинили в пагубном влиянии на детей после выхода на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми». Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
В сети завирусилось фото, на котором видно, как маленький мальчик с озадаченным видом смотрит на Канье Уэста и полностью обнаженную Бьянку Цензори на красной дорожке. Интернет-пользователи считают, что модель могла испортить психику ребенку своим нарядом.
«И чему это учит ребенка, все это отвратительно...», «Это травматично и очень грустно. Какой ужасный пример ему приходится видеть», «Их следует арестовать», «Вот почему ему нельзя позволять организовывать такие вещи — дети могут оказаться рядом, независимо от того, где происходит мероприятие», — писали читатели Daily Mail.
До этого в СМИ возникла информация, что Бьянку Цензори выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Также журналисты писали, что пара пришла на премию без приглашения. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эти слухи.