Жену Канье Уэста Бьянку Цензори без одежды увидел ребенок на "Грэмми"

Жену рэпера Канье Уэста, Бьянку Цензори, обвинили в пагубном влиянии на детей после выхода на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми». Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

В сети завирусилось фото, на котором видно, как маленький мальчик с озадаченным видом смотрит на Канье Уэста и полностью обнаженную Бьянку Цензори на красной дорожке. Интернет-пользователи считают, что модель могла испортить психику ребенку своим нарядом.

«И чему это учит ребенка, все это отвратительно...», «Это травматично и очень грустно. Какой ужасный пример ему приходится видеть», «Их следует арестовать», «Вот почему ему нельзя позволять организовывать такие вещи дети могут оказаться рядом, независимо от того, где происходит мероприятие», писали читатели Daily Mail.

До этого в СМИ возникла информация, что Бьянку Цензори выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Также журналисты писали, что пара пришла на премию без приглашения. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эти слухи.

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