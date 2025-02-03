Анна Калашникова находилась в «Алых парусах» в момент взрыва

Модель Анна Калашникова рассказала о взрыве в «Алых парусах». Она живет в этом ЖК и утром в понедельник как раз находилась дома. Однако артистка не пострадала, так как ее квартира находится в другом секторе.

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По признанию светской львицы, она ничего не слышала, а о произошедшем узнала уже из СМИ. Пока никому из жильцов дома подробности неизвестны, так как все оцеплено.

« С л а в а Б о г у , с о м н о й в с е в п о р я д к е . Н о о ч е н ь с т р а ш н о , п о т о м у ч т о я н а х о ж у с ь у с е б я д о м а с е й ч а с , я е щ е н и к у д а н е в ы х о д и л а . П о к а н и ч е г о н и к о м у н е и з в е с т н о , в к о м п л е к с н е з а п у с к а ю т м а ш и н ы . Н а х о ж у с ь с е й ч а с з д е с ь и о ч е н ь т я ж е л о д о б и т ь с я , ч т о б ы к о г о - т о к о м н е п р о п у с т и л и » , - р а с с к а з а л а А н н а Газете.Ru.

В «Алых парусах» также проживают звездный адвокат Сергей Жорин и радиоведущая Алла Довлатова. Юрист на момент взрыва был не дома, так как ушел на работу. Также отсутствовала и артистка. Она поделилась, что в последнее время в ЖК упал уровень безопасности.

Ранее стали известны подробности состояния Армена Саркисяна после взрыва в «Алых парусах».