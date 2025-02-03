Реакция Бейонсе на выигрыш «Грэмми» стала мемом

Ошеломленная реакция американской певицы Бейонсе на церемонии вручения премии «Грэмми» вызвала широкие обсуждения в соцсетях и стала мемом. Об этом пишет Page Six.

Артистка получила статуэтку за лучший альбом в стиле кантри Cowboy Carter. Отмечается, что Бейонсе прибыла на мероприятие всего за несколько минут до того, как было объявлено ее имя, из-за чего исполнительница была застигнута врасплох. Одетая в золотистое платье с узором певица застыла на месте и в шоке оглядывала пространство вокруг себя.

Пользователи сети сразу обратили внимание на забавный момент и начали делиться постами с Бейонсе.

« Я б у к в а л ь н о к а ж д ы й д е н ь 2 0 2 5 г о д а » , — н а п и с а л о д и н и з п о к л о н н и к о в а р т и с т к и . « Я , к о г д а в 2 0 2 5 г о д у д е й с т в и т е л ь н о п р о и з о й д е т ч т о - т о х о р о ш е е » , — д о б а в и л д р у г о й .

Ранее Бейонсе обвинили в несправедливой победе на премии «Грэмми». Церемония вручения престижной музыкальной премии состоялась 2 февраля в Лос-Анджелесе.