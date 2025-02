Рэпер Кендрик Ламар выиграл пять премий "Грэмми"

67-я церемония вручения одной из самых престижных в мире музыкальных премий "Грэмми" завершилась в Crypto.com Arena Лос-Анджелеса. Еще недавно казалось, что ее перенесут из-за бушевавших в округе сильных пожаров. Но она состоялась и стала одной из самых необычных в своей истории. В благодарность пожарным, спасшим город, их тоже пригласили пройтись по красной дорожке, по традиции, открывавшей церемонию "Грэмми". Ну а дальше началась уже привычная фестивальная суета, где опять не обошлось без скандалов.

© Российская Газета

На 67-й Церемонии снова блистали женщины. Да, больше всего наград выиграл рэпер Кендрик Ламар - у него их пять. Но фактически все - за одну и ту же песню Not Like Us. Она названа и "Песней года", и "Записью года", и победа в номинации "Лучшее музыкальное видео" - тоже за нее. А потом еще и "Лучшее исполнение в рэпе", и "Лучшая песня в рэпе"…

Невольно сложится впечатление, что для того, чтобы "прогреметь" на "Грэмми" можно написать вообще только одну хитовую песню за год, вложив в нее весь талант, идеи и умения - свои и продюсеров. Справедливо ли?

Но дальше царили женщины. Звезда хип-хопа и R&B Бейонсе ныне переключилась на стиль кантри. Неожиданно, бесстрашно, с присущими ей красивой отчаянностью и нацеленностью на танцы. И тоже получила награду, считающуюся на "Грэмми" основной - "Альбом года", - за диск 2024 года Cowboy Carter. Картер - это, кстати, фамилия самой Бейонсе, теперь почувствовавшей себя уже в роли "ковбоя". Приз за "Лучший кантри-альбом" тоже, естественно, у нее. И еще один "золотой граммофончик" - в номинации "Лучшее кантри-выступление дуэта или группы", в содружестве с рэпершей Майли Сайрус.

Приятно, что среди обладателей основных наград - джазовая певица Нора Джонс - она выиграла в номинации "Лучший традиционный вокальный поп-альбом", благодаря диску Visio.

И что задорная и яркая создательница все новых электронных тембров и ритмов Charli ХСХ получила "золотой граммофончик" в номинации "Лучшая танцевальная запись в поп-музыке" - за Von Dutch.

Не забыли на "Грэмми" и 25-летнюю Сабрину Карпентер, чей сингл Espresso набрал на стриминге Spotify больше миллиарда прослушиваний - за то, что певица лихо и притягательно смешивает диско, синти-поп, рок и отголоски кантри. Эта песня и альбом, на котором она появилась - Short n' Sweet, - победили соответственно в номинациях "Лучшее сольное исполнение в поп-музыке" и "Лучший поп-альбом с вокалом"… Жаль только, что в категории "Лучший новый артист" выиграть не сумела - здесь Сабину, увы, опередила незамысловатая по музыке певица Чаппел Рон.

Ну, а тем, кто не особо отличился в творчестве, оставалось проявлять себя на "красной дорожке". Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори пришла в наряде, который репортеры назвали "голым платьем". С ней соперничала бывшая жена рэпера - Джулия Фокс - в прозрачном черном платье в "голую плетку", зато в кожаной куртке. И Пэрис Хилтон пришла тоже в прозрачном, уже кремового цвета длинном платье, больше похожем на халат, струящийся по полу, при этом не особо стремясь принарядиться и хоть что-нибудь спрятать…

В общем, все скрашивали себе как могли атмосферу этой не самой щедрой на открытия премии "Грэмми-2025".

Да, новых ярких имен открыто не было. Зато на церемонии вспомнили "классиков рока": у The Beatles - победа в номинации за "Лучшее исполнение в роке" - благодаря песне Now and Then, а Rolling Stones первенствовали в категории "Лучший рок-альбом", коим действительно стал их диск Hackney Diamonds.

И уже этим "Грэмми-2025" с благодарностью запомнится.