Народного артиста РСФСР Льва Лещенко спросили о хите российских школьниц Марии Янковской и Светланы Чертищевой «Сигма бой», который попал в международный чарт Billboard. 83-летнего певца цитирует aif.ru.

« К а к о н а м о г л а п о п а с т ь в к а к и е - т о ч а р т ы , е с л и я е е н е с л ы ш а л ? » — в ы с к а з а л с я о н .

В свою очередь, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш предположил, что песня зацепила слушателей своей простотой.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Отец исполнительницы хита «Сигма-бой» отреагировал на проверку Генпрокуратуры

Накануне отец исполнительницы Маши Янковской Константин прокомментировал обвинения диджея Виталия Лазарева (Dj Lavitas) в плагиате песни.