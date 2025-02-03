Раскрыт гонорар певицы Зары за концерт

Певица Зара редко появляется на телеэкранах, но активно выступает по всей России. Гонорар 41-летней артистки составляет более 2 миллионов рублей.

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Как пишет Telegram-канал «Звездач», за участие в мероприятии, которое прошло в Доме народного творчества в Ставропольском крае, певица заработала 2,5 миллиона рублей.

При этом райдер Зары не раскрывается.

Известно, что певица выступает в госпиталях, а также реализует проекты, направленные социализацию людей с ограниченными возможностями.

В начале ноября 2024 года в Екатерининском зале Кремля певицу Зару наградили Орденом Дружбы. Госнаграда была присуждена за вклад в укрепление межкультурного диалога и сотрудничества между народами.

Ранее разведенная 41-летняя певица Алсу провела время в ночном клубе с Зарой. Ролик с танцами артисток появился в соцсети. Зара исполняла песню «С понедельника», а Алсу ей подпевала. Пользователи Сети оценили танцы певиц, прозвав их «пумами». Так на сленге называют женщин, которые ищут романтических отношений со значительно более молодыми мужчинами.