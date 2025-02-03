«Это не является изменой»: экс-жена Джигарханяна поддержала супругу Петросяна

Бывшая жена легендарного актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поддержала молодую жену юмориста Евгения Петросяна. Она рекомендовала Татьяне Брухуновой вести себя скромнее и быть аккуратной в соцсетях.

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35-летнюю Татьяну Брухунову уличили в просмотре рекомендаций по поискам богатого мужа. В соцсети она поставила лайк под видеороликом, в котором девушкам рекомендовали подкидывать свои фотографии в премиальные автомобили. После этого в Сети высмеяли 35-летнюю жену 79-летнего Петросяна и предположили, что она уже подыскивает себе мужчину помоложе.

Виталина Цымбалюк-Романовская не увидела ничего предосудительного в произошедшем, а также отметила, что Брухуновой не стоит забывать, что она публичная личность, а общество не прощает ошибок и выжидает момент, когда человек оступится.

« Н у п о с т а в и л а о н а л а й к п о д э т и м п о с т о м о п о и с к е б о г а т о г о м у ж ч и н ы . У в е р я ю , ч т о с о т н и д р у г и х з а м у ж н и х д а м т о ж е т а м о с т а в и л и с в о й л а й к . Н о э т о н е я в л я е т с я у ж е и з м е н о й м у ж у и п о п ы т к о й д о н е с т и , ч т о е с т ь н а м е р е н и е у й т и о т Петросяна. Это был бы весьма странный способ», - заявила Виталина в своем блоге.

Она призвала Брухунову не афишировать свои тайные желания на всеобщее обозрение и привела в пример себя. По словам Цымбалюк-Романовской, будучи женой Джигарханяна, она никогда не позволяла себе даже взглянуть в сторону других мужчин.

Ранее Ирина Безрукова ответила Татьяне Брухуновой, осудившей девушек за использование реплик люксовых брендов. Актриса осудила поведение жены юмориста и подчеркнула, что сама Татьяна должна помнить, с чего начинала.