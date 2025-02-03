Оскандалившейся Анне Седоковой дали шанс на шоу «Три аккорда»

Анна Седокова снова появилась в эфире федерального канала на ТВ после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица приняла участие в новом выпуске музыкального шоу «Три аккорда» в свадебном платье и получила поддержку со стороны Любови Успенской.

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2 февраля состоялась премьера второго выпуска нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале. Одна из участниц проекта Анна Седокова, которая недавно попала в скандал после смерти Яниса Тиммы, появилась в эфире в неожиданном образе — певица надела свадебное платье. Артистка исполнила песню Кати Огонек «Я не могу без него», сидя за роялем.

Известно, что съемки шоу проходили задолго до трагедии с экс-супругом Анны Седоковой. Теперь многие считают, что на фоне случившегося номер экс-солистки группы «ВИА Гра» выглядит пророческим.

« Я н е м о г у б е з н е г о , н о м о л ч у , я п р о к л и н а ю е г о , н о х о ч у , я н е н а в и ж у е г о , н о л ю б л ю » , — с п е л а А н н а С е д о к о в а .

Жюри высоко оценило выступление певицы во втором выпуске «Трех аккордов». Так, Любовь Успенская отметила, что Анна Седокова смогла передать настроение песни.

« К р а с и в ы й н о м е р , к р а с и в а я и с п о л н и т е л ь н и ц а , п е с н я ж а л о с т л и в а я . В к у п л е т а х н е д о н е с л а . П р и п е в ы б ы л и м о щ н ы е . Д у м а л а п о с т а в и т ь к о р о л я , н о с т а в л ю т у з а . Д а ю т е б е ш а н с н а б у д у щ и е т в о и в ы с т у п л е н и я , ч т о б ы т ы с м о г л а у д и в и т ь н а с » , — з а я в и л а а р т и с т к а , о б р а щ а я с ь к к о л л е г е .

Когда стало известно, что экс-солистка «ВИА Гры» пришла на проект, на нее обрушилась критика. Сама же Анна Седокова признавалась, что поначалу не хотела участвовать в шоу, поскольку далека от жанра шансона.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее мы писали о том, что жена предполагаемого любовника Анны Седоковой вышла на связь после слухов о романе мужа с певицей.