«Я не могу без него»: оскандалившейся Анне Седоковой в свадебном платье дали шанс на шоу «Три аккорда»

Анна Седокова снова появилась в эфире федерального канала на ТВ после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица приняла участие в новом выпуске музыкального шоу «Три аккорда» в свадебном платье и получила поддержку со стороны Любови Успенской.

Оскандалившейся Анне Седоковой дали шанс на шоу «Три аккорда»
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2 февраля состоялась премьера второго выпуска нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале. Одна из участниц проекта Анна Седокова, которая недавно попала в скандал после смерти Яниса Тиммы, появилась в эфире в неожиданном образе — певица надела свадебное платье. Артистка исполнила песню Кати Огонек «Я не могу без него», сидя за роялем.

Известно, что съемки шоу проходили задолго до трагедии с экс-супругом Анны Седоковой. Теперь многие считают, что на фоне случившегося номер экс-солистки группы «ВИА Гра» выглядит пророческим.

«Я не могу без него, но молчу, я проклинаю его, но хочу, я ненавижу его, но люблю», спела Анна Седокова.

Жюри высоко оценило выступление певицы во втором выпуске «Трех аккордов». Так, Любовь Успенская отметила, что Анна Седокова смогла передать настроение песни.

«Красивый номер, красивая исполнительница, песня жалостливая. В куплетах не донесла. Припевы были мощные. Думала поставить короля, но ставлю туза. Даю тебе шанс на будущие твои выступления, чтобы ты смогла удивить нас», заявила артистка, обращаясь к коллеге.

Когда стало известно, что экс-солистка «ВИА Гры» пришла на проект, на нее обрушилась критика. Сама же Анна Седокова признавалась, что поначалу не хотела участвовать в шоу, поскольку далека от жанра шансона.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее мы писали о том, что жена предполагаемого любовника Анны Седоковой вышла на связь после слухов о романе мужа с певицей.

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