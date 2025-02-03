Дочь олигарха Михаила Кенина бросила певца SHAMAN накануне предложения руки и сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Антиглянец.

По информации источника, после развода артист был в отношениях с Мишель Кениной, наследницей одной из строительных компаний. Сообщается, что певец надумывал на ней жениться и был готов жить на две страны: девушка большую часть времени проводит в ОАЭ. Однако, как утверждает источник, Мишель рассталась с исполнителем хита «Я русский», не дождавшись кольца, которое он уже начал выбирать.

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Отметим, что артист не комментирует личную жизнь и не подтверждал роман с Мишель.