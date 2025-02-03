После победы Бейонсе на «Грэмми» разгорелся скандал

В США отгремела одна из самых престижных музыкальных премий за границей «Грэмми». Мероприятие не обошлось без скандалов. Так, организаторов обвинили в продажности из-за того, что в этом году вновь победила певица Бейонсе.

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Практически ни один «Грэмми» не обходился без выхода Бейонсе на сцену за заветной наградой. Любители теорий заговоров считают, что артистка забирала статуэтки благодаря рэперу P.Diddy, который якобы запугивал и даже устранял конкурентов исполнительницы. И так как в прошлом году он был арестован, многие были уверены — эра Бейонсе закончилась. Но ошиблись.

Канье Уэста и его «голую» жену Бьянку выгнали с премии «Грэмми»

Бейонсе победила в номинации «Лучший кантри альбом». Причем судя по реакции певицы, она сама не ожидала, что в этом году сможет выиграть. И хоть коллеги поздравили вокалистку, Леди Гага даже расплакалась, пользователей Сети рассердило то, что именно Бейонсе забрала награду. Сейчас люди массово обвиняют «Грэмми» в том, что премию можно купить.

« Е е а л ь б о м у ж а с е н » , « О н а з н а е т » , « Г р э м м и – у ж а с н а я ш у т к а » , « Э т о с а м ы й п е ч а л ь н ы й д е н ь д л я к а н т р и м у з ы к и » , « Х о р о ш а я р а б о т а , P . D i d d y » , - в о з м у щ е н ы п о л ь з о в а т е л и .

Ранее появилась информация, что Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с премии «Грэмми».