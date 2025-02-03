«Ее альбом ужасен»: после победы Бейонсе на «Грэмми» разгорелся скандал

В США отгремела одна из самых престижных музыкальных премий за границей «Грэмми». Мероприятие не обошлось без скандалов. Так, организаторов обвинили в продажности из-за того, что в этом году вновь победила певица Бейонсе.

После победы Бейонсе на «Грэмми» разгорелся скандал
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Практически ни один «Грэмми» не обходился без выхода Бейонсе на сцену за заветной наградой. Любители теорий заговоров считают, что артистка забирала статуэтки благодаря рэперу P.Diddy, который якобы запугивал и даже устранял конкурентов исполнительницы. И так как в прошлом году он был арестован, многие были уверены — эра Бейонсе закончилась. Но ошиблись.

Канье Уэста и его «голую» жену Бьянку выгнали с премии «Грэмми»

Бейонсе победила в номинации «Лучший кантри альбом». Причем судя по реакции певицы, она сама не ожидала, что в этом году сможет выиграть. И хоть коллеги поздравили вокалистку, Леди Гага даже расплакалась, пользователей Сети рассердило то, что именно Бейонсе забрала награду. Сейчас люди массово обвиняют «Грэмми» в том, что премию можно купить.

«Ее альбом ужасен», «Она знает», «Грэмми ужасная шутка», «Это самый печальный день для кантри музыки», «Хорошая работа, P.Diddy», - возмущены пользователи.

Ранее появилась информация, что Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с премии «Грэмми».

Шоу-бизнес
Стефани Джерманотта
Соединенные Штаты