Пообещавшая исчезнуть из соцсетей Бузова вернулась с новым заявлением

Поющая телеведущая Ольга Бузова в одиночестве отправилась отдыхать за границу. Она планировала на некоторое время исчезнуть из соцсетей и посвятить время себе, однако вскоре вышла на связь в личном блоге и поделилась кадрами из отпуска.

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Артистка опубликовала короткое видео, на котором предстала в длинном платье-комбинации и в соломенной шляпе голубого оттенка. Образ 39-летняя Ольга дополнила солнечными очками в тонкой оправе и ювелирными украшениями.

« К а к п р и я т н о н а р я ж а т ь с я д л я с е б я , п р о с т о п о т о м у , ч т о т ы д е в о ч к а , и х о ч е т с я н р а в и т ь с я с е б е в з е р к а л е . Д а в н о я т а к о г о н е и с п ы т ы в а л а , п р и я т н о е о щ у щ е н и е . К а к к р а с и в о н а б л ю д а т ь з а т е м , к а к с а д и т ь с я с о л н ц е . К а к в к у с н о у ж и н а т ь , к о г д а т ы н и к у д а н е с п е ш и ш ь . К а к э т о п р е к р а с н о — н а х о д и т ь с я н а е д и н е с с о б о й … » — р а з о т к р о в е н н и ч а л а с ь Бузова с подписчиками.

Кроме того, она поделилась серией снимков с прогулки на яхте, а также фотографиями с ужина.

При этом исполнительница хита «Мало половин» не раскрывает, в какой стране отдыхает.

Ранее Ольга Бузова внезапно объявила, что временно исчезнет из соцсетей, так как «почувствовала большую нехватку в чтении и времени исключительно для себя». Артистка призналась, что просто купила билет в один конец, собрала чемодан и села в самолет без планов и стратегий.