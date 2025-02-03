Беременная Федункив едва не пострадала на съемках шоу

Беременная юмористка Марина Федункив едва не пострадала на съемках шоу. Об этом стало известно в эфире «ШБ-шоу».

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В 2024 году СМИ рассекретили беременность юмористки на съемках шоу «Первые на деревне». Съемочная команда знала о положении Марины и трепетно к ней относилась. Однако, по воспоминаниям победителя проекта Андрея Савочкина, на площадке произошел случай, который заставил всех обеспокоиться за Марину.

« У н е е б ы л б о л ь ш о й ж и в о т ! Т а м у н а с б ы л о ч е н ь о п а с н ы й с л у ч а й н а п р о е к т е — М у х а м м е д Б и т т у е в в п о р ы в е р а д о с т и п о д н я л е е н а р у к и , и в с е а х а л и , о х а л и , м о л , о т п у с т и Марину, ведь у нее дите! Все мы все прекрасно понимали, нам сказали, что она скрывает свое положение. Поэтом мы просто приняли правила игры», — рассказал Андрей.

В конце 2024 года юмористка крестила первенца, но по-прежнему скрывает его от публики.

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