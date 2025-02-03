Семенович рассказала о необычном знакомстве с возлюбленным

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о необычном знакомстве со своим возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, по словам артистки, они познакомились в ресторане.

« О н н а с т у п и л м н е н а н о г у . А я о т в е т и л а в з а и м н о с т ь ю » , — н а п и с а л а и с п о л н и т е л ь н и ц а .

Ранее Анна Семенович заявила, что считает себя легендой, а также ответила критикам.