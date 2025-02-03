Семенович рассказала о необычном знакомстве с возлюбленным

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о необычном знакомстве со своим возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Семенович рассказала о необычном знакомстве с возлюбленным
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Так, по словам артистки, они познакомились в ресторане.

«Он наступил мне на ногу. А я ответила взаимностью», написала исполнительница.

Ранее Анна Семенович заявила, что считает себя легендой, а также ответила критикам.

«Считаю, что тех, кто 20 лет радует зрителей своим творчеством, харизмой, юмором, можно считать легендами», сказала она.

Шоу-бизнес
Анна Семенович
Россия