Моргенштерн* заявил о сделке с дьяволом

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) признался, что просил дьявола сделать его популярным. Видео с рассказом артиста опубликовал Telegram-канал «Алена, Блин!».

Скандальный артист вышел на связь из реабилитационного учреждения, куда отправился в январе. Общаясь с поклонниками, рэпер предположил, что мог заключить контракт с темными силами.

« Л е т в 1 5 - 1 6 я п р о с и л д ь я в о л а о п о п у л я р н о с т и . С а м и д у м а й т е , в е р и т ь в т а к о е и л и н е т . С у д я п о т о м у , к а к я с е й ч а с р а с п л а ч и в а ю с ь , в с е м о ж е т б ы т ь » , — о т м е т и л Моргенштерн.

В данный момент имущество рэпера арестовано, а сам он объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что рэпер Моргенштерн стал жертвой и инструментом либеральной диктатуры.

* признан Минюстом России иностранным агентом.