Билан рассказал об особой связи с Власовой

Дима Билан рассказал о том, что его связывает с Наталией Власовой. Об этом стало известно после выхода спецвыпуска шоу «Маска» на НТВ.

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На днях вышел специальный выпуск программы «Маска», в котором выступали друзья музыканта Димы Билана. Оказалась среди них и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова. По словам певицы, она с большим удовольствием согласилась поучаствовать в шоу.

« М ы в о о б щ е с Д и м о ч к о й з н а к о м ы с 2 0 0 0 - х г о д о в , м ы с н и м в м е с т е н а ч и н а л и . О н т а к к а к - т о , п р о б е г а я м и м о , к а к - т о б р о с а л м н е : „ Я о ч е н ь л ю б л ю в а ш и п е с н и “ . И и с ч е з а л . Н у , д у м а ю , н а с к о л ь к о э т о с е р ь е з н о б ы л о , н е п о н я т н о » , — р а с с к а з а л а о н а .

Позже, уже при личном знакомстве с Биланом, он предложил ей записать совместную песню. Власова призналась, что смогла за несколько дней перезаписать материал, который предполагал лишь ее вокал и сделать из сольного трека дуэт.

« М ы в с е п е р е п и с а л и и п е р е с н я л и . З н а е ш ь , э т о п о т р я с е н и е п р а в д о й н а в с ю м о ю ж и з н ь . Я р е а л ь н о н е з н а л а , ч т о м о ж н о б ы т ь н а с т о л ь к о ч е с т н ы м о т к р о в е н н ы м и т о , ч т о ч у в с т в у е ш ь , д е л а т ь » , — з а я в и л а о н а .

Билан рассказал, что его мечта о дуэте с Власовой исполнилась.

« М н е к а ж е т с я , м ы д р у г д р у г а о ч е н ь с п а с л и в т о т м о м е н т , п р а в д а . Я м е ч т а л с т о б о й с п е т ь . Е с т ь м у з ы к а н т ы , к о т о р ы е ч у в с т в у ю т к а ж д о е к о л е б а н и е в п р о с т р а н с т в е , ч у в с т в у ю т к а ж д у ю н о т к у , к а ж д ы й э л е м е н т с м е н ы х а р а к т е р а , н а с т р о е н и я . М ы в э т о м с м ы с л е с о ш л и с ь о ч е н ь з д о р о в о » , — п р и з н а л с я о н .

Ранее мы писали о том, что Дима Билан раскрыл, как создавал настроение на съемках «Аноры».