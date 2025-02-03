Комик Слепаков* готов отказаться от антироссийских песен

Комик Слепаков* готов выступить перед россиянами
Юморист Семен Слепаков* поднял ценник на свои выступления и готов отказаться от политических песен, чтобы петь перед россиянами. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, юморист с начала года увеличил ценник на частные выступления на 5 тысяч евро (чуть более 500 тысяч рублей). При этом он готов петь, в том числе и для российских поклонников, а также отказаться от любых скандальных политических песен.
«Выбрать плейлист могут сами гости корпоратива. За 45-минутное выступления артист просит 5,6 миллионов рублей», - отмечает Shot.
При этом в райдере юмориста указаны перелет бизнес-классом, купе в СВ, номер люкс в отеле, а также особо оговорено, что если концерт проходит за пределами СНГ, то водитель не должен знать русского языка. Также представитель артиста настаивает, что в гримерке должны быть вода премиального бренда и только свежие продукты. В случае неисполнения этого пункта организаторам грозят «внушительные штрафы».
Верховный суд отказался исключать Семена Слепакова из списка иноагентов
В марте 2022 года Слепаков* без каких-либо объяснений уехал из России в Израиль. Позднее он решил успокоить своих подписчиков и пообещал вернуться, не назвав при этом сроков. 14 апреля 2023 года Слепаков* был внесен в реестр иностранных агентов за то, что получал денежные средства от иностранных источников и негативно высказывался в отношении граждан России.
*внесен в список иностранных агентов Минюстом России.