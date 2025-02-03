Комик Слепаков* готов отказаться от антироссийских песен

Юморист Семен Слепаков* поднял ценник на свои выступления и готов отказаться от политических песен, чтобы петь перед россиянами. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, юморист с начала года увеличил ценник на частные выступления на 5 тысяч евро (чуть более 500 тысяч рублей). При этом он готов петь, в том числе и для российских поклонников, а также отказаться от любых скандальных политических песен.

« В ы б р а т ь п л е й л и с т м о г у т с а м и г о с т и к о р п о р а т и в а . З а 4 5 - м и н у т н о е в ы с т у п л е н и я а р т и с т п р о с и т 5 , 6 м и л л и о н о в р у б л е й » , - о т м е ч а е т S h o t .

При этом в райдере юмориста указаны перелет бизнес-классом, купе в СВ, номер люкс в отеле, а также особо оговорено, что если концерт проходит за пределами СНГ, то водитель не должен знать русского языка. Также представитель артиста настаивает, что в гримерке должны быть вода премиального бренда и только свежие продукты. В случае неисполнения этого пункта организаторам грозят «внушительные штрафы».

Верховный суд отказался исключать Семена Слепакова из списка иноагентов

В марте 2022 года Слепаков* без каких-либо объяснений уехал из России в Израиль. Позднее он решил успокоить своих подписчиков и пообещал вернуться, не назвав при этом сроков. 14 апреля 2023 года Слепаков* был внесен в реестр иностранных агентов за то, что получал денежные средства от иностранных источников и негативно высказывался в отношении граждан России.

*внесен в список иностранных агентов Минюстом России.