Наташа Королева резко ответила на вопрос о беременности невестки

Известная певица Наташа Королева эмоционально отреагировала на вопрос о том, планирует ли заводить ребенка ее невестка из Новокузнецка.

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В одном из кинотеатров Москвы Наташа Королева посетила показ фильма, который презентовал Лев Лещенко в день своего 83-летия. В ходе мероприятия журналисты начали расспрашивать певицу о ее семье. В том числе прозвучали вопросы о том, стоит ли ожидать внуков. На это она ответила резко.

– С л у ш а й т е , р е б я т , в ы н а ч и н а е т е з а з д р а в и е , а к о н ч а е т е з а у п о к о й . К т о з н а е т , к а к Б о ж е н ь к а д а с т ! – цитирует певицу "Московский Комсомолец".

Как заверила Наташа Королева, у уроженки Новокузнецка Мелиссы Глушко (Валынкиной), которая вышла замуж за сына певицы Архипа, нет никаких противопоказаний к рождению ребенка.

Напомним, ранее Мелисса показала результат сложной челюстно-лицевой операции.