Наташа Королева резко ответила на вопрос о беременности невестки из Новокузнецка
Известная певица Наташа Королева эмоционально отреагировала на вопрос о том, планирует ли заводить ребенка ее невестка из Новокузнецка.
В одном из кинотеатров Москвы Наташа Королева посетила показ фильма, который презентовал Лев Лещенко в день своего 83-летия. В ходе мероприятия журналисты начали расспрашивать певицу о ее семье. В том числе прозвучали вопросы о том, стоит ли ожидать внуков. На это она ответила резко.
– Слушайте, ребят, вы начинаете за здравие, а кончаете за упокой. Кто знает, как Боженька даст! – цитирует певицу "Московский Комсомолец".
Как заверила Наташа Королева, у уроженки Новокузнецка Мелиссы Глушко (Валынкиной), которая вышла замуж за сына певицы Архипа, нет никаких противопоказаний к рождению ребенка.
Напомним, ранее Мелисса показала результат сложной челюстно-лицевой операции.