Пропавшая с с экранов Дубовицкая впервые за долгое время появилась на публике

Телеведущая Регина Дубовицкая впервые за долгое время появилась на публике. 81-летняя звезда «Аншлага» посетила светское мероприятие. Однако многие поклонники ее не узнали.

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В Сети опубликовали свежие кадры с Дубовицкой, на которых было видно, как она изменилась за время своего отсутствия на экранах. Многие пользователи отметили, что артистка выглядела осунувшейся, сильно похудела. Впрочем, некоторые поддержали Регину Игоревну и защитили от хейтеров.

« О ч е н ь у х о ж е н н а я , у м н и ч к а » , « Р е б я т а , е й 8 1 г о д , д а й Б о г в с е м д о ж и т ь д о т а к о г о п о к л о н н о г о в о з р а с т а » , « Н а ш а л ю б и м и ц а и к р а с а в и ц а » , — н а п и с а л и в С е т и .

К слову, на мероприятии Дубовицкая рассказала журналистам о дружбе с юмористкой Кларой Новиковой. По мнению телеведущей, ее подруга — удивительная женщина.

« О н а , е с л и г д е - т о н а й д е т и н т е р е с н у ю т р я п к у , т о о б я з а т е л ь н о р а с с к а ж е т г д е , в к а к о м м а г а з и н е . И е щ е о б я з а т е л ь н о п о з в о н и т и с к а ж е т : „ В о т з д е с ь т а к о е - т о п л а т ь е , к а к т е б е н р а в и т с я , е г о м о г у т к у п и т ь , н о п о д о ж д у т , п о к а т ы п р и д е ш ь “ » , — ц и т и р у е т с л о в а Дубовицкой «7Дней.ru».

Ранее Регина Дубовицкая рассказала о поцелуе с юмористом Михаилом Задорновым.