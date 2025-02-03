Канье Уэста и его «голую» жену Бьянку выгнали с премии «Грэмми»

Рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Церемония прошла в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Канье был номинировал на премию в категории «Лучшая рэп-песня» за трек «Carnival», который он записал в составе ¥$ — совместной с Ty Dolla $ign. На красную дорожку он пришел вместе с Цензори, которая была одета в черную шубу. В один момент она скинула с себя верхнюю одежду, представ перед фотографами в совершенно прозрачном платье без нижнего белья. В таком виде она позировала журналистам еще несколько минут.

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В одних публикациях утверждается, что после этого Уэста и его жену вывели с церемонии награждения в сопровождении полиции. Причиной якобы стало недовольство организаторов нарядом Бьянки. По другим данным, супруги покинули церемонию самостоятельно, пройдясь по красной дорожке.

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Отметим, что треку ¥$ не удалось получить статуэтку. Победителем в категории стал Кендрик Ламар — «Грэмми» получила композиция «Not Like Us».