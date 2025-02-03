Бейонсе получила Grammy в номинации «Альбом года»

Американская певица Бейонсе получила премию Grammy в номинации «Альбом года». Трансляция 67-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса велась в воскресенье вечером по телеканалу CBS.

Исполнительница получила статуэтку за альбом Cowboy Carter. При этом награду Бейонсе вручали сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса, которые тушили лесные пожары, охватившие этот район в январе.

Певица стала лидером по числу номинаций на премию Grammy в этом году - она претендовала на награду в 11 категориях.

В прошлом году статуэтку за лучший «Альбом года» забрала Тейлор Свифт, установившая рекорд - четыре победы - в этой номинации за всю историю премии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».