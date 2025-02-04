Канье Уэст впервые прокомментировал скандал с голой женой на «Грэмми»

Рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал скандал с голой женой Бьянкой Цензори на премии "Грэмми". Новым постом он поделился в социальной сети X.

Он опроверг слухи о том, что их с Цензори выгнали с церемонии за то, что женщина предстала перед фотографами в полностью прозрачном платье.

Музыкант опубликовал фото телеведущего Дона Лемона.

" В о т п р и д у р о к , и з - з а к о т о р о г о п о ш л и с л у х и о т о м , ч т о м е н я и м о ю ж е н у в ы г н а л и с " Г р э м м и " п о с л е т р е х д е с я т и л е т и й и н н о в а ц и о н н о й м у з ы к и " , - н а п и с а л о н .

Нет доказательств, что за слухами действительно стоит Лемон, до этого конфликтовавший с Илоном Маском.

Канье Уэст опубликовал фото Бьянки Цензори в микрокупальнике и тут же его удалил

Источник, близкий к Канье, заявил в беседе с изданием, что номинированный на лучшую рэп-песню Канье Уэст имел право находиться на церемонии, но планировал только сфотографироваться и уйти и покинул "Грэмми" самостоятельно.

Накануне Бьянку Цензори обвинили в пагубном влиянии на детей после выхода на 67-й церемонии вручения премии "Грэмми".