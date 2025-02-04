Канье Уэст впервые прокомментировал скандал с голой женой на «Грэмми»

Рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал скандал с голой женой Бьянкой Цензори на премии "Грэмми". Новым постом он поделился в социальной сети X.
Он опроверг слухи о том, что их с Цензори выгнали с церемонии за то, что женщина предстала перед фотографами в полностью прозрачном платье.
Музыкант опубликовал фото телеведущего Дона Лемона.
"Вот придурок, из-за которого пошли слухи о том, что меня и мою жену выгнали с "Грэмми" после трех десятилетий инновационной музыки", - написал он.
Нет доказательств, что за слухами действительно стоит Лемон, до этого конфликтовавший с Илоном Маском.
Канье Уэст опубликовал фото Бьянки Цензори в микрокупальнике и тут же его удалил
Источник, близкий к Канье, заявил в беседе с изданием, что номинированный на лучшую рэп-песню Канье Уэст имел право находиться на церемонии, но планировал только сфотографироваться и уйти и покинул "Грэмми" самостоятельно.
Накануне Бьянку Цензори обвинили в пагубном влиянии на детей после выхода на 67-й церемонии вручения премии "Грэмми".