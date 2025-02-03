Украинская певица Ольга Полякова на вечеринке у блогера Ники Белоцерковской в Монако записала видео, которое разгневало жителей Украины. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

" В с е р а с с л а б и л и с ь и д у м а ю т , ч т о с е й ч а с п р и ш е л [ Д о н а л ь д ] Т р а м п ( п р е з и д е н т С Ш А . — " Г а з е т а . R u " ) , и в о й н а з а к о н ч и т с я , ч т о н е н у ж н о н и н а ч т о с о б и р а т ь . А о н а н е з а к о н ч и т с я . . . " — с к а з а л а П о л я к о в а .

Издание "Страна.ua" отметило, что вход на вечеринку стоил €10 тысяч.

Пользователи соцсетей раскритиковали певицу, которая, посещая "роскошные вечеринки", призывает отправлять деньги Вооруженным силам Украины. Позже видеозапись была удалена. 1 февраля Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение "значительных" результатов.

В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало. 29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.