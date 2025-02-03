Певица Полякова разгневала жителей Украины после призыва из Монако помочь ВСУ
Украинская певица Ольга Полякова на вечеринке у блогера Ники Белоцерковской в Монако записала видео, которое разгневало жителей Украины. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
"Все расслабились и думают, что сейчас пришел [Дональд] Трамп (президент США. — "Газета.Ru"), и война закончится, что не нужно ни на что собирать. А она не закончится..." — сказала Полякова.
Издание "Страна.ua" отметило, что вход на вечеринку стоил €10 тысяч.
Пользователи соцсетей раскритиковали певицу, которая, посещая "роскошные вечеринки", призывает отправлять деньги Вооруженным силам Украины. Позже видеозапись была удалена. 1 февраля Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение "значительных" результатов.
В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало. 29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.