Скандальный американский рэпер попал в больницу прямо из тюрьмы
Американский рэпер P.Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, был госпитализирован в больницу Нью-Йорка. Причиной стали боли в колене.
«В четверг музыкальный магнат Шон Комбс был доставлен в больницу Бруклина из Федерального центра административного содержания под стражей. Ему проводят МРТ, поскольку его беспокоило колено»,— заявляют источники TMZ.
Puff Daddy, также известный как P. Diddy и Diddy, в 2024 году попал в скандал после которого репера обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми. Он был арестован судом Нью-Йорка.