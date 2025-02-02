Скандальный американский рэпер попал в больницу прямо из тюрьмы

Американский рэпер P.Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, был госпитализирован в больницу Нью-Йорка. Причиной стали боли в колене.

« В ч е т в е р г м у з ы к а л ь н ы й м а г н а т Ш о н К о м б с б ы л д о с т а в л е н в б о л ь н и ц у Б р у к л и н а и з Ф е д е р а л ь н о г о ц е н т р а а д м и н и с т р а т и в н о г о с о д е р ж а н и я п о д с т р а ж е й . Е м у п р о в о д я т М Р Т , п о с к о л ь к у е г о б е с п о к о и л о к о л е н о » , — з а я в л я ю т и с т о ч н и к и T M Z .

Puff Daddy, также известный как P. Diddy и Diddy, в 2024 году попал в скандал после которого репера обвинили в шантаже, насилии и торговле людьми. Он был арестован судом Нью-Йорка.