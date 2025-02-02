Толкалина пожаловалась: «Очень много чего разрушилось в 2024 году»

Любовь Толкалина в интервью Рауфу Асадову призналась, что у нее был тяжелый год. Актриса рассказала, что неожиданно рассталась со многими близкими друзьями, пишет СтарХит.

« Я н а с м е р т ь р а с с о р и л а с ь с т а к и м к о л и ч е с т в о м л ю д е й , с к а к и м , н а в е р н о е , н е с с о р и л а с ь н и к о г д а в ж и з н и . П р и ч е м э т о б ы л и о ч е н ь б л и з к и е л ю д и , т а к и е н а с т о я щ и е , с к о т о р ы м и , я д у м а л а , м ы д ы ш и м о д н и м в о з д у х о м . И п о м о е й и н и ц и а т и в е п р о и з о ш е л э т о т р а з р ы в . Э т о о б с т о я т е л ь с т в а н е п р е о д о л и м о й с и л ы , и в ы б о р а у м е н я н е б ы л о . О ч е н ь м н о г о ч е г о р а з р у ш и л о с ь в 2 0 2 4 г о д у » , — п е р е ж и в а е т Т о л к а л и н а .

При этом Любовь не сторонница конфликтов, старается решать любые вопросы мирно. Но, по ее мнению, замалчивать конфликты тоже нельзя – иначе отложенная проблема так и останется нерешенной и приведет к взрыву.

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались в 2017 году после 20 лет отношений. За такой долгий промежуток времени звездная пара так и не сыграла свадьбу. Несмотря на расставание, экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради общей дочери Марии.