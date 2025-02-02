Толкалина пожаловалась: «Очень много чего разрушилось в 2024 году»
Любовь Толкалина в интервью Рауфу Асадову призналась, что у нее был тяжелый год. Актриса рассказала, что неожиданно рассталась со многими близкими друзьями, пишет СтарХит.
«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было. Очень много чего разрушилось в 2024 году», — переживает Толкалина.
При этом Любовь не сторонница конфликтов, старается решать любые вопросы мирно. Но, по ее мнению, замалчивать конфликты тоже нельзя – иначе отложенная проблема так и останется нерешенной и приведет к взрыву.
Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались в 2017 году после 20 лет отношений. За такой долгий промежуток времени звездная пара так и не сыграла свадьбу. Несмотря на расставание, экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради общей дочери Марии.