Наташа Королева резко ответила на нетактичный вопрос

Наташа Королева пришла поздравить Льва Лещенко на показ фильма, который он презентовал по случаю своего дня рождения. В ходе светских разговоров певицу стали расспрашивать о семье ее сына Архипа. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

Наташу спросили скоро ли у нее появятся внуки. Певица вспылила:

« С л у ш а й т е , р е б я т , в ы н а ч и н а е т е з а з д р а в и е , а к о н ч а е т е з а у п о к о й . К т о з н а е т , к а к Б о ж е н ь к а д а с т ! »

Известно, что недавно невестке Королевой потребовалось хирургическое вмешательство из-за неправильно расположенных костей черепа. Мелиссе сделали сложную операцию.

Публика почему-то решила, что это может повлиять на репродуктивную систему молодой женщины. Наташа пресекла разговоры: операция не повлияет на перспективу продолжения рода.

Певица Наташа Королева стала одной из ведущих в пятом сезоне шоу «Суперстар!».

Ранее соведущей Вадима Токменева была певица Лолита.