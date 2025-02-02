Наташа Королева резко ответила на нетактичный вопрос
Наташа Королева пришла поздравить Льва Лещенко на показ фильма, который он презентовал по случаю своего дня рождения. В ходе светских разговоров певицу стали расспрашивать о семье ее сына Архипа. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».
Наташу спросили скоро ли у нее появятся внуки. Певица вспылила:
«Слушайте, ребят, вы начинаете за здравие, а кончаете за упокой. Кто знает, как Боженька даст!»
Известно, что недавно невестке Королевой потребовалось хирургическое вмешательство из-за неправильно расположенных костей черепа. Мелиссе сделали сложную операцию.
Публика почему-то решила, что это может повлиять на репродуктивную систему молодой женщины. Наташа пресекла разговоры: операция не повлияет на перспективу продолжения рода.
Певица Наташа Королева стала одной из ведущих в пятом сезоне шоу «Суперстар!».
Ранее соведущей Вадима Токменева была певица Лолита.