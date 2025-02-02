Наташа Королева резко ответила на нетактичный вопрос

Наташа Королева пришла поздравить Льва Лещенко на показ фильма, который он презентовал по случаю своего дня рождения. В ходе светских разговоров певицу стали расспрашивать о семье ее сына Архипа. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

Наташа Королева резко ответила на нетактичный вопрос
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Наташу спросили скоро ли у нее появятся внуки. Певица вспылила:

«Слушайте, ребят, вы начинаете за здравие, а кончаете за упокой. Кто знает, как Боженька даст!»

Известно, что недавно невестке Королевой потребовалось хирургическое вмешательство из-за неправильно расположенных костей черепа. Мелиссе сделали сложную операцию.

Публика почему-то решила, что это может повлиять на репродуктивную систему молодой женщины. Наташа пресекла разговоры: операция не повлияет на перспективу продолжения рода.

Певица Наташа Королева стала одной из ведущих в пятом сезоне шоу «Суперстар!».

Ранее соведущей Вадима Токменева была певица Лолита.