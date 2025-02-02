Дочь Галины Польских опровергла слухи о болезни матери

Некоторое время назад в СМИ и социальных сетях появилась новость о том, что у Галины Польских диагностировано неизлечимое заболевание легких – пневмофиброз. А совсем недавно заговорили о том, что у нее обнаружили рак почек.

Старшая дочь народной артистки РСФСР и по совместительству агент, Ирада, в беседе с корреспондентами шоу НТВ «Ты не поверишь!» заявила, что уже разослала в СМИ опровержение, а далее собирается подать судебный иск за клевету. Такие слухи огорчают пожилую актрису и делают ей антирекламу, пишет портал vokrug.tv.

Дочь актрисы отметила, что подобные новости появляются, когда Польских ложится на плановое обследование в больницу.

Ирада подчеркнула, что ее мать не публичный человек, поэтому ее «пропажа» никак не связана с ухудшением состояния. Галина Александровна просто не хочет привлекать к себе лишнее внимание.

Галина Польских — звезда многих культовых советских кинокартин. Она снялась в таких фильмах как «Я шагаю по Москве», «Любить по-русски», «Суета сует», «Журналист», «Лестница», «Дикая собака Динго». Также артистку можно увидеть в лентах «Человек с бульвара Капуцинов», «По семейным обстоятельствам» и «Тени исчезают в полдень». Одной из последних работ Польских стал фильм «Елки 10».