Долина сравнила Кисловодск с Лос-Анджелесом

Лариса Долина после новогодней суеты десять дней провела в санатории в Кисловодске. Певица очень довольна программой оздоровления и ее результатами, о чем и рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!» Об этом информируют 7days.

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« М ы у ж е н е с к о л ь к о л е т е з д и м в о д и н и т о т ж е с а н а т о р и й , п о п р а в л я е м з д о р о в ь е . Т а м а н о м а л ь н о т е п л а я п о г о д а в э т о в р е м я — 1 3 – 1 5 г р а д у с о в . И с о л н ц е т а м 3 6 0 д н е й в г о д у . В о т т а к о й г о р о д , к а к Л о с - А н д ж е л е с , н и ч у т ь н е х у ж е . З а ч е м н а м Л о с - А н д ж е л е с ? » – з а я в и л а з в е з д а .

Особенно яркие впечатления у Ларисы Александровны остались от посещения так называемых «императорских» ванн. Ванна названа в честь римского императора Септимии Бассиана Каракалла, который построил знаменитые Антонионовы термы.

« Е с т ь т а м в а н н а п о д н а з в а н и е м К а р а к а л л а . Т а м о ч е н ь м н о г о м а с с а ж е й п о д в о д н ы х , э т о о ч е н ь р а с с л а б л я е т , и м ы ш ц ы в с е р а б о т а ю т . Т а к а я с т р у я с и л ь н а я б ь е т п р я м . С н а ч а л а б о л ь н о , а п о т о м п р и в ы к а е ш ь » , – о б ъ я с н и л а о н а .

До недавнего времени певица жила в одной квартире с дочкой и внучкой, но теперь родственники разъехались. Долина утверждает, что между ними не было конфликтов, а переезд — вынужденная мера: ее внучка уже взрослая и нуждается в личном пространстве. При этом артистка не скрывает, что скучает в одиночестве.