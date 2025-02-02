Долина сравнила Кисловодск с Лос-Анджелесом
Лариса Долина после новогодней суеты десять дней провела в санатории в Кисловодске. Певица очень довольна программой оздоровления и ее результатами, о чем и рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!» Об этом информируют 7days.
«Мы уже несколько лет ездим в один и тот же санаторий, поправляем здоровье. Там аномально теплая погода в это время — 13–15 градусов. И солнце там 360 дней в году. Вот такой город, как Лос-Анджелес, ничуть не хуже. Зачем нам Лос-Анджелес?» – заявила звезда.
Особенно яркие впечатления у Ларисы Александровны остались от посещения так называемых «императорских» ванн. Ванна названа в честь римского императора Септимии Бассиана Каракалла, который построил знаменитые Антонионовы термы.
«Есть там ванна под названием Каракалла. Там очень много массажей подводных, это очень расслабляет, и мышцы все работают. Такая струя сильная бьет прям. Сначала больно, а потом привыкаешь», – объяснила она.
До недавнего времени певица жила в одной квартире с дочкой и внучкой, но теперь родственники разъехались. Долина утверждает, что между ними не было конфликтов, а переезд — вынужденная мера: ее внучка уже взрослая и нуждается в личном пространстве. При этом артистка не скрывает, что скучает в одиночестве.