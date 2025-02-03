Советская певица призналась в аборте на позднем сроке

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина сообщила, что сделала аборт на позднем сроке под влиянием своего бывшего мужа, страдавшего от алкогольной зависимости. Об этом артистка рассказала в интервью телеведущему Борису Корчевникову.

Советская певица призналась в аборте на позднем сроке
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Суханкина была замужем за музыкантом Большого театра по имени Александр. По словам артистки, она знала о его проблемах с алкоголем до брака, но закрывала на это глаза. Когда Маргарита забеременела, ее супруг настоял на аборте, поскольку считал, что из-за его зависимости ребенок родится с отклонениями.

«Он сказал: "Ты родишь умственно отсталого, потому что у меня алкоголь в крови". Он постоянно повторял: "Ты родишь дебила, ты родишь урода". Я испугалась и пошла делать аборт на позднем сроке», объяснила певица.

Исполнительница добавила, что аборт едва не стоил ей жизни. По словам Суханкиной, она обманула врачей, что обернулось для нее потерей большого количества крови из-за прерывания беременности на позднем сроке. Спустя несколько месяцев артистка вновь забеременела, но ребенок не выжил.

«Что-то осталось в организме, перешло в плаценту. После того случая у меня начались колоссальные проблемы с деторождением, случались выкидыши», сообщила Маргарита.

Ранее певица Светлана Разина обвинила коллегу по группе «Мираж» в сговоре против нее. По словам артистки, Маргарита Суханкина вредила ее имиджу, пытаясь выставить Разину «алкашкой».

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