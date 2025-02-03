Советская певица призналась в аборте на позднем сроке

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина сообщила, что сделала аборт на позднем сроке под влиянием своего бывшего мужа, страдавшего от алкогольной зависимости. Об этом артистка рассказала в интервью телеведущему Борису Корчевникову.

Суханкина была замужем за музыкантом Большого театра по имени Александр. По словам артистки, она знала о его проблемах с алкоголем до брака, но закрывала на это глаза. Когда Маргарита забеременела, ее супруг настоял на аборте, поскольку считал, что из-за его зависимости ребенок родится с отклонениями.

« О н с к а з а л : " Т ы р о д и ш ь у м с т в е н н о о т с т а л о г о , п о т о м у ч т о у м е н я а л к о г о л ь в к р о в и " . О н п о с т о я н н о п о в т о р я л : " Т ы р о д и ш ь д е б и л а , т ы р о д и ш ь у р о д а " . Я и с п у г а л а с ь и п о ш л а д е л а т ь а б о р т н а п о з д н е м с р о к е » , — о б ъ я с н и л а п е в и ц а .

Исполнительница добавила, что аборт едва не стоил ей жизни. По словам Суханкиной, она обманула врачей, что обернулось для нее потерей большого количества крови из-за прерывания беременности на позднем сроке. Спустя несколько месяцев артистка вновь забеременела, но ребенок не выжил.

« Ч т о - т о о с т а л о с ь в о р г а н и з м е , п е р е ш л о в п л а ц е н т у . П о с л е т о г о с л у ч а я у м е н я н а ч а л и с ь к о л о с с а л ь н ы е п р о б л е м ы с д е т о р о ж д е н и е м , с л у ч а л и с ь в ы к и д ы ш и » , — с о о б щ и л а Маргарита.

Ранее певица Светлана Разина обвинила коллегу по группе «Мираж» в сговоре против нее. По словам артистки, Маргарита Суханкина вредила ее имиджу, пытаясь выставить Разину «алкашкой».