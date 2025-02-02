Буйнов опроверг слухи об ухудшении самочувствия на фоне рецидива рака
Народный артист России Александр Буйнов опроверг слухи о том, что находится на грани смерти из-за тяжелой формы рака. Певец выразил недоумение по поводу того, кто мог выдумать информацию о состоянии его здоровья.
— Я не знаю, кто замутил эту воду. Такое впечатление, что появился у меня какой-то грязный враг <…> пишут какие-то диагнозы. Это <…> непроверенная информация. Я потом, когда сам прочитал, искал слова, которые были написаны обо мне, — сказал артист.
По словам исполнителя, сейчас он чувствует себя хорошо. В беседе с ТАСС Буйнов отметил, что всегда старается сохранять оптимизм и не испытывает злобы на тех, кто пытается его «похоронить» такими слухами.
В августе СМИ сообщили, что Буйнова доставили в больницу в связи с рецидивом онкологии. Позже его супруга заявила, что с артистом все хорошо и он активно работает. В сентябре исполнитель посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице и выступил перед военнослужащими, исполнив для них несколько музыкальных произведений.
18 декабря в СМИ снова появилась информация, что у Буйнова произошло ухудшение состояния из-за отмены гормонотерапии. Вскоре новости об этом опровергла жена артиста.