Народный артист России Александр Буйнов опроверг слухи о том, что находится на грани смерти из-за тяжелой формы рака. Певец выразил недоумение по поводу того, кто мог выдумать информацию о состоянии его здоровья.

— Я н е з н а ю , к т о з а м у т и л э т у в о д у . Т а к о е в п е ч а т л е н и е , ч т о п о я в и л с я у м е н я к а к о й - т о г р я з н ы й в р а г < … > п и ш у т к а к и е - т о д и а г н о з ы . Э т о < … > н е п р о в е р е н н а я и н ф о р м а ц и я . Я п о т о м , к о г д а с а м п р о ч и т а л , и с к а л с л о в а , к о т о р ы е б ы л и н а п и с а н ы о б о м н е , — с к а з а л а р т и с т .

По словам исполнителя, сейчас он чувствует себя хорошо. В беседе с ТАСС Буйнов отметил, что всегда старается сохранять оптимизм и не испытывает злобы на тех, кто пытается его «похоронить» такими слухами.

В августе СМИ сообщили, что Буйнова доставили в больницу в связи с рецидивом онкологии. Позже его супруга заявила, что с артистом все хорошо и он активно работает. В сентябре исполнитель посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице и выступил перед военнослужащими, исполнив для них несколько музыкальных произведений.

18 декабря в СМИ снова появилась информация, что у Буйнова произошло ухудшение состояния из-за отмены гормонотерапии. Вскоре новости об этом опровергла жена артиста.