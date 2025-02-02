Гордон рассказала об угрозах в свой адрес
Катя Гордон, известный звездный юрист и правозащитник, рассказала, что стала получать угрозы в социальной сети. Вымогатели требуют деньги, в противном случае обещают физическую расправу. Об этом рассказывает СтарХит.
«Пример угрозы в мой адрес и попытки развести на деньги. Мне пишут, что хотят испортить мне лицо, но готовы продать информацию о том, кто именно. Работа правозащитника в России и благотворителя, который выступает в защиту детей, независимо от национальности», — написала адвокат.
Гордон сообщает, что ей предлагают купить видеоролик с угрозами.
«Есть видео, как некие товарищи планируют немного укротить ваше рвение, цена три тысячи долларов, хотите берите, хотите не берите», — пишет Кате анонимный аккаунт.
Гордон владеет адвокатским бюро, которое занимается в основном «звездными делами»: разводы, раздел имущества и другие трудности известные клиенты решают вместе с Екатериной.