Гордон рассказала об угрозах в свой адрес

Катя Гордон, известный звездный юрист и правозащитник, рассказала, что стала получать угрозы в социальной сети. Вымогатели требуют деньги, в противном случае обещают физическую расправу. Об этом рассказывает СтарХит.

Гордон рассказала об угрозах в свой адрес
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«Пример угрозы в мой адрес и попытки развести на деньги. Мне пишут, что хотят испортить мне лицо, но готовы продать информацию о том, кто именно. Работа правозащитника в России и благотворителя, который выступает в защиту детей, независимо от национальности», написала адвокат.

Гордон сообщает, что ей предлагают купить видеоролик с угрозами.

«Есть видео, как некие товарищи планируют немного укротить ваше рвение, цена три тысячи долларов, хотите берите, хотите не берите», пишет Кате анонимный аккаунт.

Гордон владеет адвокатским бюро, которое занимается в основном «звездными делами»: разводы, раздел имущества и другие трудности известные клиенты решают вместе с Екатериной.