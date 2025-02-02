Гордон рассказала об угрозах в свой адрес

Катя Гордон, известный звездный юрист и правозащитник, рассказала, что стала получать угрозы в социальной сети. Вымогатели требуют деньги, в противном случае обещают физическую расправу. Об этом рассказывает СтарХит.

« П р и м е р у г р о з ы в м о й а д р е с и п о п ы т к и р а з в е с т и н а д е н ь г и . М н е п и ш у т , ч т о х о т я т и с п о р т и т ь м н е л и ц о , н о г о т о в ы п р о д а т ь и н ф о р м а ц и ю о т о м , к т о и м е н н о . Р а б о т а п р а в о з а щ и т н и к а в Р о с с и и и б л а г о т в о р и т е л я , к о т о р ы й в ы с т у п а е т в з а щ и т у д е т е й , н е з а в и с и м о о т н а ц и о н а л ь н о с т и » , — н а п и с а л а а д в о к а т .

Гордон сообщает, что ей предлагают купить видеоролик с угрозами.

« Е с т ь в и д е о , к а к н е к и е т о в а р и щ и п л а н и р у ю т н е м н о г о у к р о т и т ь в а ш е р в е н и е , ц е н а т р и т ы с я ч и д о л л а р о в , х о т и т е б е р и т е , х о т и т е н е б е р и т е » , — п и ш е т К а т е а н о н и м н ы й а к к а у н т .

Гордон владеет адвокатским бюро, которое занимается в основном «звездными делами»: разводы, раздел имущества и другие трудности известные клиенты решают вместе с Екатериной.