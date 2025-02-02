Буйнов вспомнил, как проиграл машину на глазах у Льва Лещенко

Певец Александр Буйнов признался в беседе с «Пятым каналом», что Лев Лещенко стал свидетелем его проигрыша машины в 80-х.

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По словам Буйнова, он играл в карты на деньги вместе с музыкантом, который оказался мошенником. Мужчина «играл на две руки». Певец признался, что редко играет в подобные игры, поэтому тем вечером вошел в азарт. Артист проиграл целую машину – около пяти тысяч рублей.

Буйнов признался, что позже смог отыграться. Один из знакомых предложил ему играть в блеф. Это сработало.

« С к о л ь к о с м о г , о т ы г р а л в о т э т и о к о л о п я т и т ы с я ч р у б л е й — б е з у м и е в о о б щ е , н а н и х к в а р т и р у м о ж н о б ы л о к у п и т ь . В ы и г р а л е щ е о к о л о п я т и с о т р у б л е й — т о е с т ь п о ш е л у ж е в п л ю с , п о т о м с к а з а л : « Н а э т о м з а к а н ч и в а е м » . Т о т п а р е н ь м н е н а ч а л г о в о р и т ь : « Н е т ! Т а к н е и г р а ю т ! Т ы д о л ж е н п р о д о л ж а т ь и г р у » . Я и м г о в о р ю : « Н е т , р е б я т а , у м е н я п л ю с , и э т о т п л ю с м ы с е й ч а с п р о г у л я е м в р е с т о р а н е ! » — в с п о м н и л п е в е ц .

В апреле Буйнов жаловался, что его реже стали звать на концерты из-за слухов об ухудшении здоровья. Артист считает, что обзавелся «сильным врагом».