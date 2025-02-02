Винокур появился на публике с тростью

Лев Лещенко по случаю 83-го дня рождения организовал показ своего фильма «О первой любви». Поздравить именитого артиста пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и давний друг певца Владимир Винокур с супругой Тамарой.

Публика обратила внимание, что 76-летний артист передвигался, опираясь на трость. Однако обсуждать состояние своего здоровья Владимир Натанович отказался, пошутив, что взял с собой палочку специально для того, чтобы его об этом спросили.

Как сообщает «Московский Комсомолец», в начале 90-х юморист попал в серьезную аварию в Германии, где повредил обе ноги. В какой-то момент речь даже шла об ампутации. В итоге обошлось без кардинальных мер, но восстанавливался Винокур достаточно долго.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко предложил перечислить часть гонораров на восстановление памятников архитектуры. Уроженец Курска Владимир Винокур отметил, что начать все же следует с помощи людям.