Вдова Левкина рассказала, о чем говорил муж перед смертью

Стало известно, что Владимир Левкин сказал супруге перед смертью
Внезапная смерть Владимира Левкина стала ударом для его близких. Супруга артиста Марина все еще приходит в себя после тяжелой утраты.
Недавно вдова экс-солиста «На-на» рассказала, о чем они говорили в последний раз по телефону — муж жаловался на плохое самочувствие.
«Я так устал, все нормально. Я очень хочу пить. Тут капельница, все, мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я еще сплю здесь», — передает слова Левкина телеграм-канал StarHit.
Это последние слова, которые Марина услышала от мужа. Она и подумать не могла, что скоро Владимира не станет. Артист так же был уверен в своем выздоровлении и планировал вернуться домой через два дня.
Проблемы со здоровьем у Левкина начались еще в середине 90-х. Спустя почти десять лет у певца обнаружили рак лимфатической системы. Владимиру удалось побороть страшный недуг, однако через несколько лет случился рецидив. После курса химиотерапии и пересадки костного мозга артист снова встал на ноги. 15 ноября 2024 года Левкина госпитализировали с лейкозом и пневмонией. Через два дня легенда 90-х скончался из-за отказа легкого. Владимиру было 57 лет.