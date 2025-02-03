Вдова Левкина рассказала, о чем говорил муж перед смертью

Внезапная смерть Владимира Левкина стала ударом для его близких. Супруга артиста Марина все еще приходит в себя после тяжелой утраты.

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Недавно вдова экс-солиста «На-на» рассказала, о чем они говорили в последний раз по телефону — муж жаловался на плохое самочувствие.

« Я т а к у с т а л , в с е н о р м а л ь н о . Я о ч е н ь х о ч у п и т ь . Т у т к а п е л ь н и ц а , в с е , м о и х о р о ш и е , я т е б я л ю б л ю . Т я ж е л о г о в о р и т ь , п о з ж е с о з в о н и м с я . Я е щ е с п л ю з д е с ь » , — передает слова Левкина телеграм-канал StarHit.

Это последние слова, которые Марина услышала от мужа. Она и подумать не могла, что скоро Владимира не станет. Артист так же был уверен в своем выздоровлении и планировал вернуться домой через два дня.

Проблемы со здоровьем у Левкина начались еще в середине 90-х. Спустя почти десять лет у певца обнаружили рак лимфатической системы. Владимиру удалось побороть страшный недуг, однако через несколько лет случился рецидив. После курса химиотерапии и пересадки костного мозга артист снова встал на ноги. 15 ноября 2024 года Левкина госпитализировали с лейкозом и пневмонией. Через два дня легенда 90-х скончался из-за отказа легкого. Владимиру было 57 лет.