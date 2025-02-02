Обнародованы детали райдера Куценко

Требования Гоши Куценко к организаторам его выступлений оказались достаточно скромными. Оплата за работу как на большом мероприятии, так и на закрытой вечеринке – 4, 5 миллиона рублей.

Отдельная гримерка, фруктовая и сырная тарелки, напитки. Из алкоголя – только итальянская граппа. В случае если заказчик не сможет достать граппу, следует согласовать с артистом адекватную замену.

Большое внимание Куценко уделяет организации охраны. Оберегать требуется не только самого артиста, но и его вещи. Около гримерки обязательно должно находиться 2-3 человека. Об этом рассказывает издание Рopcake.tv.

Стало известно о возможном наказании Куценко из-за тела в его машине

Ранее в прокуратуре сообщили, что женщину с ножевыми ранениями нашли в припаркованном во дворе автомобиле Гоши Куценко. В столичном Следкоме подтвердили, что подозреваемый в убийстве задержан. Актер в Телеграм-канале выразил соболезнования родственникам погибшей.