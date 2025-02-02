Моргенштерн вышел на связь с поклонниками, чтобы пояснить, как оказался в рехабе. Музыкант долгое время употреблял запрещенные вещества, но отказывался считать себя зависимым.

Врачи поставили рэперу диагноз: биполярное расстройство, пишет СтарХит.

« В р е х а б м е н я п р и в е л о с о с т о я н и е , ч т о ч т о - т о н е т а к . Я д о п о с л е д н е г о о т р и ц а л с в о и р а с с т р о й с т в а . Г о в о р и л , ч т о б у д у б у х а т ь в с ю ж и з н ь , ч т о я б е с с м е р т н ы й . И в о т о н , л о г и ч н ы й ф и н а л … Я о ч е н ь д а в н о н а б л ю д а л з а с о б о й р е з к и е к о л е б а н и я н а с т р о е н и я . Т о я Б о г … П о т о м я п о н я л : н е т , э т о с л и ш к о м , я Б о ж и й с ы н , я д ь я в о л в о п л о т и и п о с л а н с ю д а с в ы ш е в е р ш и т ь в е л и к у ю м и с с и ю . И я н а ч а л о б щ а т ь с я с Б о г о м . К о г д а о н н а ч и н а е т т е б е о т в е ч а т ь , э т о у ж е к л и н и к а . М н е н а ч а л и в г о л о в у п р и х о д и т ь п л а н ы п о с п а с е н и ю м и р а … » , – р а с с к а з а л А л и ш е р .

Потом начинались периоды депрессии. Он по несколько месяцев не выходил из комнаты.

« П е р е с т а л з а с о б о й у х а ж и в а т ь . Я с м о т р е л в з е р к а л о и х о т е л к о ж у с л и ц а с о д р а т ь . М н е к а з а л о с ь , ч т о я н е д о с т о и н ж и т ь , ч т о я н и ч т о ж е с т в о » .

Врачи назначили Моргенштерну курс лечения, однако он стал пить только антидепрессанты. Зависимость от таблеток и заставила рэпера лечь в рехаб.

Что касается возможной потери 200 миллионов рублей, которая может произойти после ареста его имущества, то в данный момент она не слишком заботит артиста. Он даже пошутил по этому поводу: придется писать письма и отправлять передачки.

Моргенштерн впервые отреагировал на объявление в розыск

Моргенштерн сообщил:

« Я п л а н и р у ю в е с ь 2 0 2 5 г о д п р о в е с т и т р е з в ы м . М н е з а н о в о н а д о б у д е т у ч и т ь с я ж и т ь . Я 1 5 л е т в у п о т р е б л е н и и п р о ж и л » .

Рэпер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента. Как сообщал ТАСС адвокат Сергей Жорин, музыкант оплатил все назначенные ему ранее административные штрафы за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

*Признан иноагентом в РФ.