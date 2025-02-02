Моргенштерн* рассказал об отрицании своего расстройства
Моргенштерн вышел на связь с поклонниками, чтобы пояснить, как оказался в рехабе. Музыкант долгое время употреблял запрещенные вещества, но отказывался считать себя зависимым.
Врачи поставили рэперу диагноз: биполярное расстройство, пишет СтарХит.
«В рехаб меня привело состояние, что что-то не так. Я до последнего отрицал свои расстройства. Говорил, что буду бухать всю жизнь, что я бессмертный. И вот он, логичный финал… Я очень давно наблюдал за собой резкие колебания настроения. То я Бог… Потом я понял: нет, это слишком, я Божий сын, я дьявол во плоти и послан сюда свыше вершить великую миссию. И я начал общаться с Богом. Когда он начинает тебе отвечать, это уже клиника. Мне начали в голову приходить планы по спасению мира…», – рассказал Алишер.
Потом начинались периоды депрессии. Он по несколько месяцев не выходил из комнаты.
«Перестал за собой ухаживать. Я смотрел в зеркало и хотел кожу с лица содрать. Мне казалось, что я не достоин жить, что я ничтожество».
Врачи назначили Моргенштерну курс лечения, однако он стал пить только антидепрессанты. Зависимость от таблеток и заставила рэпера лечь в рехаб.
Что касается возможной потери 200 миллионов рублей, которая может произойти после ареста его имущества, то в данный момент она не слишком заботит артиста. Он даже пошутил по этому поводу: придется писать письма и отправлять передачки.
Моргенштерн впервые отреагировал на объявление в розыск
Моргенштерн сообщил:
«Я планирую весь 2025 год провести трезвым. Мне заново надо будет учиться жить. Я 15 лет в употреблении прожил».
Рэпер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента. Как сообщал ТАСС адвокат Сергей Жорин, музыкант оплатил все назначенные ему ранее административные штрафы за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
*Признан иноагентом в РФ.